Eskişehir'de bir apartta yaşanan ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "yağma" suçlamalarıyla 3 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü. Müşteki Melih K., duruşmada kimseden şikayetçi olmadığını belirterek, telefon ve saatini apart borcu nedeniyle kendi rızasıyla bıraktığını söyledi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar Dündar S. ve Sezai Y., cezaevinden getirilen müşteki Melih K., tanık Çağla Ş. ile taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Yasin K. ise duruşmaya katılmadı.

İddianamede, sanıkların apart odasının kapısını kilitleyerek müşteki Melih K.'nin çantasını boşalttıkları, burnuna vurarak yaraladıkları ve cep telefonu ile kol saatini yağmaladıkları öne sürüldü.

"Zorla eşya almadık, borcuna karşılık bıraktı"

Duruşmada savunma yapan sanık Dündar S., arkadaşıyla birlikte aparta ziyarete gittiklerini belirterek, "Herhangi bir kavga, arbede yaşanmadı. Odanın kapısı kilitlenmedi, kimseye vurmadım ve zorla eşya almadım. Apart ücretini ödeyemediği için cep telefonunu ve bazı eşyalarını parayı getirince geri almak üzere kendi rızasıyla apart görevlisine bıraktı" dedi.

Apart görevlisi olan sanık Sezai Y. ise sesler üzerine odaya çıktığını, kapının kilitli olmadığını ve arbede görmediğini savundu. Odayı boşalttırdığını anlatan Sezai Y., müştekinin aşağıda borcuna karşılık telefon ve saatini kendi rızasıyla teslim ettiğini, herhangi bir zorlama ya da tehditte bulunmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

Müşteki ifadesini değiştirdi

Duruşmada dinlenen müşteki Melih K., kimseden şikayetçi olmadığını belirterek, "Bir arbede yaşandı ama bana vuran olmadı. Burnumda daha önceden olan bir yara, ayırma esnasında birinin kolunun çarpmasıyla kanadı. Kapı kilitlenmedi. Apart parasını veremediğim için telefonumu ve saatimi bir saat sonra parayı getirip almak üzere kendi rızamla bıraktım" şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen resepsiyon görevlisi Çağla Ş. de taraflar aşağı indiğinde herhangi bir darp veya tehdit görmediğini, müştekinin telefon ve saatini teslim ettiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık Yasin K. hakkında yakalama emri çıkarılmasına ve tanık Baran K.'nin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı