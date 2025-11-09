Eskişehir'de Ambulans, Demir Dubalarla Engellendi
Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde, acil bir vakaya gitmek isteyen ambulans, açılmayan demir dubalardan dolayı caddeye giremedi. Alternatif yollar aramak zorunda kalan ambulans, yaşanan bu engelleme nedeniyle zaman kaybetti.
Odunpazarı ilçesinin tarihi evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve trafiğe kapatılan Kemal Zeytinoğlu caddesine bir vaka için giriş yapmak isteyen ambulans kilitli olan demir dubalardan dolayı caddeye giriş yapamadı. Dubaları açmak için getirilen anahtarın işlevsiz kalmasından dolayı açılmayan dubalar ambulansa engel oldu. Vakaya giderken bahse konu caddeyi kullanamayan ambulans mecburen geri dönerek ara sokaklarda alternatif yollar aradı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa