'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 340 bin TL ceza

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan alkollü sürücüye 340 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre; Emek Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde yapılan trafik denetiminde polisin 'dur' ikazına uymayan 26 ND 743 plakalı otomobil, kaçmaya başladı. Araç, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından kovalamaca sonucunda Oktay Rıfat Caddesi'nde durduruldu.

Sürücü T.Ş.'nin 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü T.Ş.(22) ile araçta yolcu olarak bulunan yakını S.Ş.(52), ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Araç sürücüsüne, 'Polisin dur ikazına uymamak', 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Hızlı şerit değiştirmek' suçları kapsamında 340 bin lira para cezası yazıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 10 ay el konulurken, aracı 4 ay bağlanarak otoparka çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı