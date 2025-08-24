Eskişehir'de Alkollü Sürücü Polisten Kaçamadı

Eskişehir'de 2.31 promil alkolle polisten dakikalarca kaçan şahıslara ters kelepçe yapılırarak yakalanırken, araçları ise bağlandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gündoğdu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre K.A. idaresindeki 26 AGR 200 plakalı sedan otomobil, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerince takibe alınan araç oldukça süratli bir biçimde Gündoğdu Mahallesi ara sokaklarında ve çevreyolunda izini kaybettirmeye çalıştı. Süratli bir biçimde polisten dakikalarca kaçan araç Fevziçakmak Mahallesinde bir kavşakta kıstırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timlerince önü kesilen araçtaki sürücü K.A. ve C.A.'ya ters kelepçe yapıldı. Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı kovlamaca sonrasında sürücü K.A.'ya yapılan alkol muayenesinde şahsın 2.31 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 26 AGR 200 plakalı sedan otomobil ise bağlandı. Olay yerine gelen şahısların yakınları polislere dil dökmesi sonuç getirmedi. - ESKİŞEHİR