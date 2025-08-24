Eskişehir'de Alkollü Sürücü Polisten Kaçamadı

Eskişehir'de Alkollü Sürücü Polisten Kaçamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 2.31 promil alkolü olduğu tespit edilen bir sürücü, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Araç bir kavşakta polis tarafından kıstırılarak durduruldu ve sürücüye ters kelepçe yapıldı.

Eskişehir'de 2.31 promil alkolle polisten dakikalarca kaçan şahıslara ters kelepçe yapılırarak yakalanırken, araçları ise bağlandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gündoğdu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre K.A. idaresindeki 26 AGR 200 plakalı sedan otomobil, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerince takibe alınan araç oldukça süratli bir biçimde Gündoğdu Mahallesi ara sokaklarında ve çevreyolunda izini kaybettirmeye çalıştı. Süratli bir biçimde polisten dakikalarca kaçan araç Fevziçakmak Mahallesinde bir kavşakta kıstırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timlerince önü kesilen araçtaki sürücü K.A. ve C.A.'ya ters kelepçe yapıldı. Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı kovlamaca sonrasında sürücü K.A.'ya yapılan alkol muayenesinde şahsın 2.31 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsa çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 26 AGR 200 plakalı sedan otomobil ise bağlandı. Olay yerine gelen şahısların yakınları polislere dil dökmesi sonuç getirmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig'in eski yıldızı Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi

3 çocuğunun annesi, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Tutuklu belediye başkan yardımcısıyla cezaevinde evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.