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Eskişehir'de alkollü olduğu belirtilen şahıs sokakta iki kez baygınlık geçirdi

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Eskişehir'de alkollü olduğu belirtilen şahıs sokakta iki kez baygınlık geçirdi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün gece alkollü olduğu belirtilen şahıs, Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta iki kez baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs sokak ortasında iki kez baygınlık geçirirken, mahalle sakinleri ise bu durumdan tedirgin oldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde henüz kimliği tespit edilemeyen ve alkollü olduğu belirtilen bir şahıs bir anda yere yığıldı. Bir süre sonra ayağa kalkarak sokağın sonuna doğru ilerlemeye çalışan şahıs, dengesini kaybederek yeniden bayıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri tedirginlik yaşayarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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