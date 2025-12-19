Haberler

Eskişehir'de alkollü mekanda bıçaklı kavga: 3 yaralı

Güncelleme:
Eskişehir'de bir alkollü mekanda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de alkollü mekanda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural sokaktaki alkollü eğlence mekanında oturan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Ç.Ü. ve R.E.P. bıçaklanarak, A.P. ise darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırdı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Y.O., V.D., A.K. ve S.Ş., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

