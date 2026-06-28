Eskişehir'de trafik denetimi: Alkollü yakalanan 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza

Eskişehir'de trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen iki sürücüye 25'er bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetlerine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenibağlar Mahallesi sınırları içerisindeki Uludağ Sokak ve İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında durdurulan araçlardaki Z.D. ve B.B. isimli sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi. Trafik polislerince yapılan testlerde Z.D.'nin 1, B.B.'nin ise 2,25 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 25'er bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca her iki sürücünün de ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı