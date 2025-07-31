Eskişehir'de Alkollü İki Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında fenalaşan iki alkollü şahıstan biri hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi yakınında bulunan Porsuk Çayı kenarındaki çimenlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki Burak C.E. ve 37 yaşındaki H.H.K. fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekiler ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alkollü 2 şahıstan 1'i öldü diğerinin durumu ağır

Şahıslar, ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki şahıstan Burak C.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, H.H.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Burak C.E.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR