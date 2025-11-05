Eskişehir'de Alkol Denetiminde 219 Sürücüye Ceza

Eskişehir'de polis ekiplerince 2 bin 83 sürücünün alkol durumu denetlenirken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 219 sürücüye ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında alkol denetimi yapıldı. Ekiplerce 2 bin 83 sürücünün alkol durumu kontrol edilirken, 219 araç ve sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Çalışmalar sonucunda; 71 adet alkollü araç kullanmak, 22 adet yetersiz sürücü belgesi, 2 adet alkolmetreye üflemeyi reddetmek, 73 adet sürücü belgesiz araç kullanmak, 36 adet sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak, 13 adet geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ve 2 adet sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanmak maddelerinden ceza yazıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR