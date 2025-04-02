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Eskişehir'de Alışveriş Merkezinde Rahatsızlanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Alışveriş Merkezinde Rahatsızlanan Genç Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin lavabosunda rahatsızlanan genç erkek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin lavabosunda rahatsızlanan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.20 sıralarında Taşbaşı Çarşısı'nın içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lavaboyu kullanmak için Kuyumcular Çarşısı'ndan Taşbaşı Çarşısı'na giden genç bir erkek şahıs aniden rahatsızlandı. Şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Görgü şahitleri, bahse konu şahsın midesinden rahatsızlandığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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