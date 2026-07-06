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Eskişehir'de akrabalar arasında kavga: 2 yaralı

Eskişehir'de akrabalar arasında kavga: 2 yaralı
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Eskişehir Tepebaşı'nda abi-kardeş arasında başlayan ve akrabaların da dahil olduğu kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Asap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen sebeple aralarında gerginlik yaşanan abi kardeş, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Tarafları ayırmak için müdahalede bulunan bazı akrabalar da kavgaya dahil oldu.

"Beni kemerle dövdüler"

Sokaktaki bağırış seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine derdini anlatan bir şahıs, "Beni kemerle dövdüler" şeklinde şikayette bulundu. Şahıs ayrıca, 26 B 2523 plakalı otomobilinin camının taş atılması suretiyle kırıldığını ve kendisinin çok sayıda kişi tarafından darp edildiğini iddia etti. Başka bir şahsın ise kafasından yaralandığı görüldü. Olayda yaralanan 2 şahsa sağlık ekipleri müdahale ederken, taraftarlar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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