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Eskişehir'de abartı egzozla durdurulan sürücü polise mukavemetten gözaltına alındı

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Eskişehir'de abartı egzozla durdurulan sürücü polise mukavemetten gözaltına alındı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dün akşam abartı egzozu nedeniyle durdurulan otomobilin sürücüsü, polise mukavemet gösterdiği için gözaltına alındı. Sürücünün işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de abartı egzozu sebebiyle durdurulan ve polise mukavemet gösteren aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 GS 173 plakalı otomobil, abartı egzozunun bulunması sebebiyle polis ekiplerince durduruldu. Polise zorluk çıkartan ve mukavemet gösteren sürücü ekiplerce gözaltına alındı. Şahsın gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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