Eskişehir'de 24 yıl hapis cezası bulunan ve 9 yıldır kaçan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 9 yıldır kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, dolandırıcılık suçundan 24 yıl 6 hapis cezası ve 280 bin TL adli para cezası bulunan M.B. (58) isimli firari zanlının yakalanması amacıyla Sütlüce Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan, şahsın 9 yıldır firari olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı