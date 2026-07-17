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Eskişehir'de 49 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Eskişehir'de 49 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Eskişehir'de hırsızlık suçundan 49 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de 49 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 Temmuz 2026 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, hakkında 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Z.E. isimli şahıs yakalandı. Şahsın 49 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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