Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çevreyolunun Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza alanında güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çevreyolunun Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi mevkiinde, çevreyolunun Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.