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Altından gözlüğe kadar 310 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Altından gözlüğe kadar 310 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de bir evden Cumhuriyet altını, nakit para ve gözlük gibi toplam 310 bin 500 TL değerinde eşya çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin suç kaydı olduğu belirlendi.

Eskişehir'de bir ikametten Cumhuriyet altınından gözlüğe kadar toplam 310 bin 500 TL'lik eşya çalan ve haklarında daha önceden suç kaydı bulunan iki şüpheli, polisin titiz takibi sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesinde 6 Temmuz tarihinde bir ikametten gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar neticesinde, 2 şüphelinin arka bahçeden bahse konu ikamete girilerek evden; 1 adet dolap içi çelik kasa, 5 adet Cumhuriyet altını, 105 bin TL nakit para, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet gözlük olmak üzere 310 bin 500 TL değerinde eşyalar çalındı.

Çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinden S.D. isimli şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranmasının olduğu ve İ.N.O.'nun 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerinin çalışması sonucunda Odunpazarı'nda yakalandı. Yakalanan şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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