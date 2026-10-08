Eskişehir'de 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi

Eskişehir'de 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı ve 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Bu kapsamda, ekiplerce gerçekleştirilen 3 operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı