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Eskişehir'de 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi

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Eskişehir'de 3 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi
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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı ve 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Bu kapsamda, ekiplerce gerçekleştirilen 3 operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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