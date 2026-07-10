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Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ucuz atlatıldı

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ucuz atlatıldı
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Eskişehir Tepebaşı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı, yaralanan olmadı.

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasar ile atlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 BB 904 ve 26 PL 691 plakalı 2 otomobil ve 26 UY 741 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen sebeple peş peşe çarpıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kimse yaralanmadan atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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