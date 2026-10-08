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Eskişehir'de 23 okulda görevli 32 özel güvenlik görevlisine KAAN eğitimi verildi

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Eskişehir'de 23 okulda görevli 32 özel güvenlik görevlisine KAAN eğitimi verildi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, okullarda görevli özel güvenlik personeline KAAN Uygulaması kapsamında eğitim verdi. Eğitime 23 okulda görev yapan 32 özel güvenlik görevlisi katıldı; personele görevleri ve 5188 sayılı Kanun anlatıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, okullarda görevli özel güvenlik personeline Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması çerçevesinde eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen eğitim programına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 23 okulda görev yapan 32 özel güvenlik görevlisi katıldı. Eğitim kapsamında personellere, görev ve sorumlulukları ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Emniyet yetkilileri, okullarda güvenli eğitim ortamının sürdürülebilmesi adına kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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