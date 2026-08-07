Eskişehir'de Motosiklet Kazası Sonrası Çıkan Kavgada 2 Yaralı, Çocuklar Gözaltında

Eskişehir'de bir motosikletin dükkana daldığı trafik kazası sonrası çıkan ve 1'i bıçakla olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgaya karışan çocuklar gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelmişti. Seyir halindeyken ani manevra yaptığı iddia edilen otomobile çarpmamaya çalışırken kontrolünü kaybeden motosikletli, cadde üzerinde bulunan bir dükkanın camından içeriye dalmıştı. Kazanın ardından olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği esnada dükkan sahibi esnaf, araç sürücüsü ve motosiklet sürücüsü arasında arbede çıkmıştı. Kavgada, esnafın kardeşi olduğu öğrenilen S.A. kasık bölgesinden bıçaklanarak, araç sürücüsü ise darbedilerek yaralanmıştı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen 'Suça Sürüklenen Çocuk (S.S.Ç.)' şahısların gözaltına alındıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı