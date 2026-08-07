Haberler

Eskişehir'de Motosiklet Kazası Sonrası Çıkan Kavgada 2 Yaralı, Çocuklar Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de bir motosikletin dükkana daldığı trafik kazası sonrası çıkan ve 1’i bıçakla olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgaya karışan çocuklar gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir motosikletin dükkana daldığı trafik kazası sonrası çıkan ve 1'i bıçakla olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgaya karışan çocuklar gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelmişti. Seyir halindeyken ani manevra yaptığı iddia edilen otomobile çarpmamaya çalışırken kontrolünü kaybeden motosikletli, cadde üzerinde bulunan bir dükkanın camından içeriye dalmıştı. Kazanın ardından olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği esnada dükkan sahibi esnaf, araç sürücüsü ve motosiklet sürücüsü arasında arbede çıkmıştı. Kavgada, esnafın kardeşi olduğu öğrenilen S.A. kasık bölgesinden bıçaklanarak, araç sürücüsü ise darbedilerek yaralanmıştı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen 'Suça Sürüklenen Çocuk (S.S.Ç.)' şahısların gözaltına alındıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Hande Yener 'Hayalimdi' diyerek ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardı

Hande Yener "Hayalimdi" diyerek ikinci el kıyafetlerini satışa çıkardı
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı