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Odunpazarı'nda Kafa Kafaya Çarpışma: Trafik Durdu

Odunpazarı'nda Kafa Kafaya Çarpışma: Trafik Durdu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, trafik durma noktasına geldi. Şans eseri yaralanan olmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik durma noktasına geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Kullanılamaz hale gelen araçlar nedeniyle sokak üzerindeki trafik akışı aksadı. Kazayla ilgili polis inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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