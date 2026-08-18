Odunpazarı'nda Kafa Kafaya Çarpışma: Trafik Durdu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik durma noktasına geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Kullanılamaz hale gelen araçlar nedeniyle sokak üzerindeki trafik akışı aksadı. Kazayla ilgili polis inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı