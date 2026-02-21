Haberler

Çocuğun kullandığı otomobil bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı

Eskişehir'de ehliyetsiz 17 yaşındaki B.E. tarafından kullanılan otomobil, bisiklet süren 14 yaşındaki B.K.'ya çarparak iki çocuğun yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bisiklete çarptı. Kazada bisikletteki 2 çocuk yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Yenibahar sokak üzerinde ilerleyen ehliyetsiz B.E. (17) isimli sürücünün idaresindeki 26 ABJ 926 plakalı otomobil, Zerrin Sokak'tan çıkan B.K. (14) isimli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletteki çocuklar yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki K.T. ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuklarından birinin kardeşi ile arkadaşı, durumu ailesine sakin bir şekilde haber vermeye çalıştı.

Öte yandan sürücüsüne 23 bin 437 ve araç sahibine 23 bin 437 TL ceza kesildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

