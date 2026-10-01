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Eskişehir'de 15 dilenciye müdahale edildi, 8 bin 539 TL kamuya aktarıldı

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Eskişehir Valiliği'nin yetişkin dilencilere yönelik çalışmaları kapsamında eylül ayında tespit edilen 15 yetişkin şahsa müdahale edildi. Dilencilikten elde edildiği belirlenen 8 bin 539 TL kamuya aktarıldı; ayrıca 7 kişiye hane ziyareti, 42 kişiye sağlık taraması yapıldı.

Eskişehir'de dilencilik yaptığı belirlenen 15 yetişkin şahsa müdahale edilirken, 8 bin 539 TL kamuya aktarıldı.

Eskişehir Valiliği'nin yetişkin dilencilerle ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, eylül ayı içerisinde tespit edilen 15 yetişkin şahsa müdahale edildi. Dilencilikten elde edildiği belirlenen 8 bin 539 TL kamuya aktarıldı. Çalışmalar kapsamında 7 kişiye hane ziyareti ve 42 kişiye sağlık taraması yapılırken, 18 kişinin sağlık kuruluşlarından yararlanması sağlandı. 112 Acil Çağrı merkezine ise 8 dilencilik ihbarı yapıldı. Gelen ihbarlarda, 6 kişinin farklı illerden gelerek dilencilik yaptığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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