Eskişehir'de 15 dilenciye müdahale edildi, 8 bin 539 TL kamuya aktarıldı

Eskişehir'de 15 dilenciye müdahale edildi, 8 bin 539 TL kamuya aktarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valiliği'nin yetişkin dilencilere yönelik çalışmaları kapsamında eylül ayında tespit edilen 15 yetişkin şahsa müdahale edildi. Dilencilikten elde edildiği belirlenen 8 bin 539 TL kamuya aktarıldı; ayrıca 7 kişiye hane ziyareti, 42 kişiye sağlık taraması yapıldı.
Eskişehir'de dilencilik yaptığı belirlenen 15 yetişkin şahsa müdahale edilirken, 8 bin 539 TL kamuya aktarıldı.
Eskişehir Valiliği'nin yetişkin dilencilerle ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, eylül ayı içerisinde tespit edilen 15 yetişkin şahsa müdahale edildi. Dilencilikten elde edildiği belirlenen 8 bin 539 TL kamuya aktarıldı. Çalışmalar kapsamında 7 kişiye hane ziyareti ve 42 kişiye sağlık taraması yapılırken, 18 kişinin sağlık kuruluşlarından yararlanması sağlandı. 112 Acil Çağrı merkezine ise 8 dilencilik ihbarı yapıldı. Gelen ihbarlarda, 6 kişinin farklı illerden gelerek dilencilik yaptığı bildirildi.