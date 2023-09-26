Eskişehir'de, 12 yıl önce tarım ilacı verilerek öldürülen Sibel Yenigün'ün cesedinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Cinayet şüphelisi Murat Şensöz'ün ifadesi doğrultusunda orman ve uçurum kenarlarında arama yapılıyor.

Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı (2)

Eskişehir'de, 12 yıl önce Murat Şensöz tarafından tarım ilacı verilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Sibel Yenigün'ün cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince cinayet şüphelisi Murat Şensöz'ün ifadesi doğrultusunda Mihalgazi-Alpagut kara yolundaki orman ve uçurum kenarlarında arama yapılmaya başlandı. Bölgede çalışmalar sürüyor. (DHA)