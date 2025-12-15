Haberler

12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Güncelleme:
Eskişehir'de okuldan çıkarken kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanan 12 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince yaşı küçük olduğu tahmin edilen şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE GELİP BIÇAKLADILAR

Olay, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Namık Kemal Ortaokulu'ndan çıkan U. D. isimli 12 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletle yanına gelen şahıslar tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kasık bölgesinden bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin ardından yaralı U. D. isimli çocuk kanlar içinde yere yığıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durum polis ve sağlık ekiplerine durum ihbar edildi. Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayı gerçekleştiren ve yine yaşı küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri bulmak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
