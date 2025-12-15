Haberler

12 yaşındaki çocuğu bıçaklayan 4 çocuk yakalandı


Eskişehir'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki U.D. elektrikli bisiklet ile giderken 4 çocuk tarafından bıçaklandı. Olay, tartışma sonrası gerçekleşti ve şüpheliler yakalandı.

Eskişehir'de 12 yaşındaki çocuğun bıçaklanması olayına karışan 4 çocuk yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak'ta meydana gelen olayda, Namık Kemal Ortaokulu'ndan çıkan U.D. (12), elektrikli bisikletle yanına gelen çocuklar tarafından kasık bölgesinden bıçaklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olayın küfürleşme ve yaşanan tartışma sonucunda gerçekleştiğini belirledi. Olaya karışan yaşı küçük 4 şüpheli, suç unsuru bıçakla birlikte yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

