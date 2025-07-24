Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AFAD gönüllüsü şehit oldu. 10 şehitten geriye fotoğrafları ve acı hikayeleri kaldı.

10 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Tatil sonrası işe yeni başladığı öğrenilen Kocaman'dan geriye, eşiyle çekildiği fotoğraf kaldı.

Tolunay Kocaman

DENİZLİ'DEN 2 ŞEHİT

Eskişehir'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan 10 kişiden 2'sinin Denizlili olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre şehitlerden 2'sinin Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi. Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni'nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi. Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden okurken, yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Hilmi Şahin - Sercan Utni