Eskişehir'de 1 milyon 940 bin TL sahte parayla 22 adet büyükbaş satın alan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de 22 adet büyükbaş hayvanı 1 milyon 940 bin TL sahte para ile satın alan şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde 19 Ocak 2026 tarihinde büyükbaş hayvan alışverişi esnasında, piyasa değeri 1 milyon 940 bin TL olan sahte banknotları piyasaya süren şüphelilerin tespiti maksadıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde 22 adet büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi. Olayda kullanılan sahte banknotları piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 şüpheli Gaziantep'in Nizip ilçesinde 22 Nisan 2026 tarihinde icra edilen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
