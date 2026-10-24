Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilirken, diğer şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilmişti.

Gözaltınana alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.R. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.O. hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü

2 genç kızın evden kaçış hikayesi kötü sonla bitti

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan genç kadını bıçakladı! O anlar kamerada

Eve gizlice girip, yatağında uyuyan kadını bu hale getirdi
Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı

Mesaiye başladı! İşte ilk icraatı