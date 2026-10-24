Eskişehir'de 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde 102 kapsülde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilirken, diğer şüpheliye adli kontrol uygulandı.
Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilmişti.
Gözaltınana alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.R. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.O. hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.