Son 1 hafta içerisinde 34 bin 24 araç ve sürücü denetlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 34 bin 24 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 44 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 371 yük taşımacılığı, 351 yolcu taşımacılığı, 3 bin 906 alkol denetimi, bin 685 adet motosiklet ve 9 bin 73 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 34 bin 24 adet araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 8 bin 44 adet trafik cezası yazılırken, 421 araç trafikten men edildi ve 113 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 1 ölümlü, 64 yaralanmalı ve 62 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı