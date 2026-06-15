Haberler

Son 1 hafta içerisinde 34 bin 24 araç ve sürücü denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada 34 bin 24 araç ve sürücüyü denetlemesi sonucu 8 bin 44 trafik cezası kesildi, 421 araç trafikten men edildi, 113 sürücü belgesine el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 34 bin 24 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 44 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 371 yük taşımacılığı, 351 yolcu taşımacılığı, 3 bin 906 alkol denetimi, bin 685 adet motosiklet ve 9 bin 73 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 34 bin 24 adet araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 8 bin 44 adet trafik cezası yazılırken, 421 araç trafikten men edildi ve 113 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 1 ölümlü, 64 yaralanmalı ve 62 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

Ülkeyi sarsan skandal! Görüntülerin ardından düğmeye basıldı
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde

Masadaki 14 kritik madde ortaya çıktı
Yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel'in beklediği anket sonuçları geldi

Koltuğunu kaybeden Özel'in beklediği anket sonuçları geldi