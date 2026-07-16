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Eskişehir'de gıda denetimlerinde 449 bin TL ceza yazıldı

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Eskişehir'de 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan gıda ve yem denetimlerinde 3 işletmeye toplam 449 bin 218 TL ceza kesildi, 1 imha kararı alındı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 449 bin 218 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 253 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 10 numune alımı, 50 ithalat ile 113 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 3 idari yaptırım uygulanırken, 449 bin 218 TL ceza yazıldığı ve 1 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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