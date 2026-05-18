Son 1 hafta içerisinde 36 bin 73 araç ve sürücü denetlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 11-17 Mayıs tarihleri arasında 36 bin 73 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 3 trafik cezası yazıldı. Denetimlerde 415 araç trafikten men edilirken, 128 sürücü belgesine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 993 yük taşımacılığı, bin 148 yolcu taşımacılığı, 4 bin 711 alkol denetimi, bin 457 adet motosiklet ve 11 bin 298 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 36 bin 73 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 8 bin 3 adet trafik cezası yazılırken, 415 araç trafikten men edildi ve 128 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 1 ölümlü, 66 yaralanmalı ve 77 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
