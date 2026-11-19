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Eskişehir'de trafik ekiplerince durdurulan aracın 1.75 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsüne 25 bin TL para cezası uygulanıp ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kadın sürücü ile yanındaki şahıs, olayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Olay, Zincirlikuyu Mahallesi Kırmızı Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki 06 EHT 872 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan alkol kontrolünde, sürücü L.Ü.'nün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada otomobilin kiralık olduğu öğrenilirken, sürücü L.Ü.'ye 25 bin TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Basın mensuplarının üzerine yürüdü

Öte yandan, denetim sırasında görüntü çeken basın mensuplarına alkollü sürücü L.Ü. tepki gösterdi. Sürücünün yanında bulunan erkek şahıs ise gazetecilere, "Kardeşim hiçbir yerde paylaşma, ben sana o kadar diyorum" diyerek tehditler savurdu ve basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı