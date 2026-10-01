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Eskişehir'de 1.71 promil alkollü kadın motosiklet sürücüsüne 25 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'de 1.71 promil alkollü kadın motosiklet sürücüsüne 25 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir'de trafik denetiminde durdurulan 1.71 promil alkollü kadın motosiklet sürücüsüne 25 bin TL para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Trafikten men edilen motosiklet, işlemlerin ardından sürücünün yakınına teslim edildi.

Eskişehir'de trafik ekiplerince durdurulan ve 1.71 promil alkollü olduğu belirlenen kadın motosiklet sürücüsüne 25 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında A.İ. idaresindeki 26 AOP 454 plakalı motosikleti durdurdu. Sürücü üzerinde yapılan kontrollerde 1.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan yasal işlemler sonucunda sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Trafikten men edilen motosiklet, işlemlerin ardından sürücünün yakınına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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