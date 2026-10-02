Eskişehir'de 1.02 promilli sürücüye 50 bin TL ceza kesildi, ehliyet ikinci kez alındı

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Eskişehir'de sivil trafik polislerinin denetimlerinde 1.02 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetine ikinci kez el konulan sürücüye 50 bin TL para cezası uygulandı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü V.Y.'nin yapılan alkol kontrolünde 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlenen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, kendisine 50 bin TL idari para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı