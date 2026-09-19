Haberler

Eskişehir Çifteler'de oto galerici öldü, ağabeyi dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Çifteler'de oto galerici öldü, ağabeyi dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
+78 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Çifteler'de oto galerici 25 yaşındaki Emrah Yakar, iş yerindeki tartışmada kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ağabeyi dahil 3 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oto galericilik yapan 25 yaşındaki Emrah Yakar'ın kesici aletle yaralanması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan, aralarında ağabeyinin de bulunduğu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ilçede otomobil galerisi işleten 25 yaşındaki Emrah Yakar ile iş yerinde bulunan ağabeyi A.Y. (26) ile U.Ç. (41) ve A.Y. (21) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Yakar aldığı kesici alet darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç esnaf, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheliler adliyeye çıkarıldı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan suç aletini ele geçirdi. Ekiplerin incelemeleri sonucu gözaltına alınan maktulün ağabeyi A.Y. (26) ile diğer şüpheliler U.Ç. (41) ve A.Y. (21), sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah Çifteler Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim

Ünlü ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Suçlamaları kabul etmedi
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı

Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ünlü isimler hakkında karar verildi
Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada