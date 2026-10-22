Eskişehir çevreyolunda tırla taşınan rüzgar türbini kanadı trafiği yavaşlattı

Eskişehir çevreyolunda tır ile taşınan rüzgar türbini kanadı, trafikte aksamalara sebep oldu.

Eskişehir çevreyolunda seyir halinde olan ve rüzgar türbini pervanesi taşıyan özel nakliye aracı, genişliği ve uzunluğu nedeniyle yolun büyük bir bölümünü kaplayarak ilerledi. Dev kanadın taşınması sırasında araçların oldukça yavaş hareket edebildiği görülürken, güzergahta trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Diğer sürücüler de arkadan gelen yoğunluk nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı