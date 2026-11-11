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Eskişehir çevreyolunda mısır yüklü tır yan yattı, tonlarca mısır yola saçıldı

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Eskişehir çevreyolunda mısır yüklü tır yan yattı, tonlarca mısır yola saçıldı
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Eskişehir çevreyolunda Ankara'dan Bursa yönüne seyreden mısır yüklü tır kontrolden çıkıp refüjde ilerledi, ağaçları devirdi ve yan yattı. Tonlarca mısır yola saçılırken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Eskişehir'de devrilen tırın dorsesindeki mısır yola dökülürken, şans eseri sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Eskişehir çevreyolunda meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne seyreden K.B. idaresindeki 63 ANH 656 çekici ve 63 ADN 630 dorse plakalı mısır yüklü tır, kent girişinde kontrolden çıkıp refüjde bir süre ilerledikten sonra ağaçları devirdi ve ardından yan yattı. Çarpmanın etkisiyle dorsedeki tonlarca mısır yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, şans eseri sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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