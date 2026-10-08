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Eskişehir Beylikova'da kaçak kazıda suçüstü yakalanan 5 şüpheliye soruşturma açıldı

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Eskişehir Beylikova'da kaçak kazıda suçüstü yakalanan 5 şüpheliye soruşturma açıldı
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kazı alanında şüphelilere ait 2 dedektör, 1 karot makinası, 2 yılan kamera, 1 alan tarama cihazı ve 11 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beylikova ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak için izinsiz kazı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında, 5 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 adet dedektör, 1 adet karot makinası, 2 adet yılan kamera, 1 adet alan tarama cihazı ve 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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