Eskişehir-Ankara yolunda kaza: 5 yaralı

Eskişehir-Ankara kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Mahmudiye ilçesi kırsal Tokathan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 AOZ 379 plakalı otomobil ile 26 TH 227 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı