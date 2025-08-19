Eskişehir-Ankara Karayolunda Feci Kaza: 9 Yaşındaki Arda Miraç Hayatını Kaybetti

Eskişehir- Ankara karayolunda yaşanan kazada takla atan otomobilin içinde bulunan ve yaralanan 5 kişiden biri olan 9 yaşındaki Arda Miraç K., hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde seyir halinde bulunan A.Y., idaresindeki 16 BCS 538 plakalı sedan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil, defalarca takla attı. İhbarı üzerine bahse konu noktaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü A.Y. ile yolcular K.K.(52), H. K.(46), B. K.(12) ve Arda Miraç K.(9) 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 9 yaşındaki Arda Miraç K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Arda Miraç K.'nin babası Kadir K.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR