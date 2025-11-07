Eskişehir-Afyonkarahisar Karayolunda Kaza: 9 Yaralı

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralanırken, 5 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyreden ve içerisinde 3 kişi bulunan H.Y. (33) idaresindeki 26 PK 077 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada Afyonkarahisar istikametine seyreden ve içinde 6 kişi bulunan H.F. (32) idaresindeki 07 EBM 02 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan H.F. (5), H.F. (8), R.S.Y. (7), E.Y. (30), Ş.F.T. (25) H.F. (33) H.Y. (33) A.T. (31) ve H.F. (32) isimli 3'ü çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5 yaşındaki H.F.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR