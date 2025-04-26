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Eskipazar'da İki Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Murat Öztekin'e ait iki katlı evde meydana geldi ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Doğlacık köyünde meydana geldi. Murat Öztekin'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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