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Eski Yargıtay Hakimi Bilal Köseoğlu Yakalandı

Eski Yargıtay Hakimi Bilal Köseoğlu Yakalandı
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Muğla'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Muğla'da, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Bilal Köseoğlu'nun Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Köseoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilal Köseoğlu'nun, FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer aldığı ve örgütle olan bağlantıları nedeniyle yargılandığı davada, 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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