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Eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran 1 Yıl Hapis Cezası Aldı

Eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran 1 Yıl Hapis Cezası Aldı
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Singapur'da eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, adaleti engellemek ve yasadışı hediye kabul etmek suçlarından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Iswaran, 300 bin dolar değerinde hediyeler aldığı iddialarıyla hüküm giydi.

Singapur'da eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran adaleti engellemek ve en az 300 bin dolar değerinde hediye kabul etme suçlarından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Singapur'da 62 yaşındaki eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Iswaran'ın adaleti engelleme ve en az 300 bin dolar değerinde yasadışı hediye kabul etme suçlarından 12 ay hapis cezası almasına hükmetti. Yüksek Mahkeme Hakimi Vincent Hoong yaptığı açıklamada, "Kamu kurumlarına duyulan güven, etkili yönetimin temelidir. Bu güven bir kamu görevlisinin dürüstlük ve hesap verebilirlik standartlarının altına düşmesiyle kolayca yıkılabilir" dedi.

Başsavcılık ofisine göre Iswaran elde ettiği yaklaşık 295 bin dolarlık maddi kazancı hükümete geri ödedi, aldığı hediyelere ise el koyuldu.

Geçtiğimiz hafta suçlu bulunan S. Iswaran, rüşvetle bağlantılı 35 suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Isawaran'ın üst düzey yöneticilerden ve iş adamlarından özel jetle seyahat, spor müsabakalarına bilet, bisiklet, viski ve golf sopaları gibi hediyeler aldığı iddia edilmişti. Iswaran, Ocak ayında hakkında suçlamalarla ilgili resmi olarak bilgilendirilmesinin ardından istifa etmişti.

Yolsuzluk suçlamalarının en az işlendiği ülkelerden biri olan Singapur'da 1975 yılında 600 bin dolardan fazla rüşvet almaktan suçlu bulunan eski Çevre Bakanı Wee Toon Boon rüşvetten hüküm giyen en son üst düzey politikacı olmuştu. - SİNGAPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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