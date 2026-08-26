Haberler

Denizolgun ölümünde 'şüpheli' raporu: Adam öldürme soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olduğunun tespit edilmesi üzerine,...

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olduğunun tespit edilmesi üzerine, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı

Ehliyetsiz sürücü 5 yaşındaki minik kızı hayattan kopardı
Eskişehir'de arkadaş kavgası kanlı bitti: Cinayet bıçağı çöp konteynerinden çıktı

Eskişehir'de arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki güney koridoru kapatıldı
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada

Bu görüntüler ilk kez çıktı! Tuğyan'ın halleri dikkat çekici
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri