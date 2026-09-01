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Muğla'da cinayet: Kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü, saldırgan intihar etti

Muğla'da cinayet: Kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü, saldırgan intihar etti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, barışmak istediği iddia edilen eski erkek arkadaşı 30 yaşındaki Mehmet Akkaya tarafından silahla öldürüldü. Akkaya, ardından aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Olay sonrası her iki kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, evinde eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen 30 yaşındaki Mehmet Akkaya tarafından ateşli silahla öldürüldükten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Menteşe ilçesindeki toplu konutlarda yaşayan Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapı zilini çalsalar da yanıt alamayan arkadaşları, balkondan içeri girdiklerinde Kaya ve Mehmet Akkaya'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

İlk incelemelere göre, Mehmet Akkaya'nın barışma bahanesiyle Berfin Zelal Kaya'nın evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla önce Berfin Zelal Kaya'yı öldürdüğü, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelenin ardından Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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