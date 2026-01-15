Fabrika önünde kız arkadaşını öldüren sanığa indirim uygulanmadı

Kayseri'de tartıştığı sevgilisi H.G.'yi çalıştığı fabrikanın önünde av tüfeği ile öldüren M.B., istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa yine indirim uygulamayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kayseri'de 6 ay Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda Kayseri Mimarsinan OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan üç çocuk annesi H.G.'yi çalıştığı fabrikanın önünde av tüfeği ile öldüren eski sevgilisi M.B, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci kez Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Görülen duruşmaya tutuklu sanık M.B. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.B.'nin oğulları H.G. ile babalarının sürekli kavga ettiğini, H.G.'nin sosyal medyadan M.B.'ye küfürlü mesajlar attığını söyledi. H.G.'nin oğlu ise "Söylenen sözler ölümü gerektirmiyordu. Şikayette bulunabilirdi. En ağır şekilde cezalandırılasını istiyorum" dedi.

H.G. adına duruşmaya katılan Avukat Neşe Katırcıoğlu, istinaf mahkemesinin haksız tahrik indirimi uygulanmadığını için bozmasını kabul etmediklerini belirterek, kadın cinayetlerinde uygulanan indirimlerin başkaları için de özendirici olduğu mahkemenin ilk kararında olduğu gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesini talep ettiklerini dile getirdi. H.G.'nin avukatları kadınların canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirterek, "Erkeklerin evlenme tekliflerini reddetmek öldürme nedeni olamaz" diye konuştu.

Sanık M.B., olaydan bir gün önce H.G.'nin kendisini telefonla arayarak hakaret ettiğini söyledi. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakaret, tehdit ve ısrarlı takipten dolayı verdiği ceza için de konuşan M.B., birbirlerinden birçok kez şikayetçi olduklarını, uzaklaştırma kararına ikisinin de uymadığını belirterek, H.G. ile bir kez nişanlandıklarını ve bir kez de tatile gittiklerini söyledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti ilk kararında tekrar ederek, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ