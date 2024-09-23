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Eski Sevgilisi Ebru Öcal'ı Bıçaklayarak Öldüren Cihan Kaman, Kendini Vurdu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde eski sevgilisi Ebru Öcal'ı bıçaklayarak öldüren Cihan Kaman, Köşk ilçesinde bir akrabasının evinin önünde kendisini silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaman, burada hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde eski sevgilisi Ebru Öcal'ı bıçaklayarak öldüren ve olay yerinden kaçan Cihan Kaman, Köşk ilçesinde yanına gittiği bir akrabasının evinin önünde kendisini silahla vurdu. Ağır yaralanan Kaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Köşk ilçesi Ketenyeri Mahallesi Yukarı Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Efeler ilçesinde eski sevgilisi Ebru Öcal'ı bıçaklayarak öldüren ve olay yerinden kaçan Cihan Kaman, Köşk ilçesindeki bir akrabasının yanına gitti. Akrabasının evinin önünde kendisini silahla başından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaman burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Eski Sevgilisi Ebru Öcal'ı Bıçaklayarak Öldüren Cihan Kaman, Kendini Vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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