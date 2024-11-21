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Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu

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Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, toplam 38 yıl 70 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın birçok cinsel suçtan mahkumiyetine hükmetti.

Cinsel saldırı suçundan tutuklanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar son kez hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında mahkeme heyeti, 5 ayrı suçtan toplam 38 yıl 70 ay 106 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

EMRİNDEKİ ASKERLERE CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞTU

Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar tutuklanmıştı. İddia makamı sanık Çağlar'ın 'Cinsel sarkıntılık', 'Cinsel sarkıntılığa teşebbüs', 'Cinsel taciz' suçlardan cezalandırılması yönünde mütalaasını sunmuştu.

SAPIK KOMUTANIN CEZASI BELLİ OLDU

Tutuklu sanık Fahri Can Çağlar, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında başlayan duruşmada sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini ve beraatını talep etti. Mütalaasını tekrar eden iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşünü açıkladı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Fahri Can Çağlar ise, beyanlarının aynı olduğunu, bu sebeple tahliyesi ve beraatını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise sanık hakkında 10 müştekiye karşı 'Zincirleme şekilde cinsel sarkıntılık', 'Cinsel sarkıntılık', 'Cinsel sarkıntılığa teşebbüs', 'Cinsel saldırı' ve 'Zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçlarından toplam 38 yıl 70 ay 106 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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